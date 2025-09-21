Rússia ataca com tecnologia dos aliados ocidentais de Kiev

A Rússia atacou esta semana a Ucrânia com milhares de drones, bombas e mísseis que incorporam tecnologia fabricada na Europa, Estados Unidos, China, Japão e dezenas de outros países, denunciou hoje o Presidente ucraniano.

"Estamos a defender-nos todos os dias dos ataques da Rússia. Só esta semana houve mais de 1.500 drones de ataque, 1.280 bombas guiadas e 50 mísseis de diferentes modelos", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

Segundo Zelensky, esses sistemas contêm "milhares de componentes --- mais de 132.000 --- provenientes de diferentes países", incluindo aliados ocidentais como a União Europeia, o Japão e os Estados Unidos, além da China e de várias outras nações.

"Todas essas tecnologias permitem à Rússia produzir armamento em larga escala, usado apenas para aterrorizar o nosso povo", referiu, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"E, se não for travada, Moscovo tornar-se-á inevitavelmente uma ameaça para os países da Europa e da região do Pacífico", advertiu.

Zelensky apelou para a aplicação de sanções contra quem ajude a Rússia a obter tais tecnologias e defendeu que Moscovo "tem de sentir as consequências das suas ações".

Tal pode ser conseguido através da pressão internacional e do reforço da ajuda às forças armadas da Ucrânia, acrescentou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho, como alegou na altura o Presidente Vladimir Putin.

A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território que a Ucrânia tinha em 1991, quando se tornou independente da União Soviética.

Putin declarou em setembro de 2022 a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.

Kiev e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões ucranianas.