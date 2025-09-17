Trump qualifica visita ao Reino Unido como 'uma das maiores honras' da sua vida"

O Presidente dos EUA qualificou hoje a visita, que iniciou ao Reino Unido, como "uma das maiores honras" da sua vida e o Rei Carlos III elogiou o "compromisso pessoal" de Donald Trump em tentar pôr fim aos conflitos no mundo.

Donald Trump sublinhou o facto de ser o único presidente americano a realizar duas visitas de Estado àquele país - a anterior foi em 2019.

"É verdadeiramente uma das maiores honras da minha vida", afirmou perante o rei Carlos III e cerca de 160 convidados, numa intervenção durante um jantar oficial em Windsor.

O rei Carlos III, por seu lado, elogiou, no mesmo jantar o "compromisso pessoal" de Donald Trump em tentar pôr fim aos conflitos no mundo.

"Os nossos países trabalham juntos para apoiar os esforços diplomáticos cruciais, nomeadamente, o senhor presidente, com o seu compromisso pessoal em encontrar soluções para alguns dos conflitos mais difíceis de solucionar do mundo, de modo a garantir a paz", afirmou o monarca durante um jantar de Estado no castelo de Windsor.