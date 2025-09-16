“Inconstitucional e ilegal”

Decisão do Governo Regional em suspender atribuição de novas licenças de TVDE leva Representante da República a ponderar recurso ao Tribunal Constitucional. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 16 de Setembro.

"Dores de crescimento’ preocupam locais" é, por seu turno, a notícia que merece o maior destaque gráfico da primeira página. Pressão turística diária sobre o Porto Moniz leva a população a reclamar melhores condições de vida para o concelho outrora calmo.

"Novo cemitério do Caniço gera batalha legal" é o tema da rubrica 'No Rasto De...' de hoje. Autarquia responde em tribunal por um processo interposto por um particular pela ocupação, sem contrapartida, dos seus terrenos localizados no Sítio dos Moinhos.

"Agosto quente sem bater recordes" e "PS quer cortar férias dos deputados" merecem também destaque de capa.

