Polónia detém dois bielorrusos e intercepta drone sobre edifícios governamentais

As autoridades polacas detiveram dois cidadãos bielorrussos, após terem intercetado um drone que sobrevoava edifícios governamentais, incluindo o palácio presidencial, em Varsóvia, anunciou hoje o primeiro-ministro, Donald Tusk.

"O Serviço de Proteção Estatal neutralizou recentemente um drone que operava sobre edifícios governamentais (rua Parkov) e o Palácio Belweder. Dois cidadãos bielorrussos foram detidos", adiantou Tusk, numa mensagem publicada na sua conta na plataforma X.

"A polícia está a investigar as circunstâncias do incidente", acrescentou.

Momentos antes, o Presidente polaco, Karol Nawrocki, tinha-se reunido no Palácio Belweder com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que realizou uma visita oficial à capital polaca.

Na semana passada ocorreram múltiplas violações do espaço aéreo polaco por drones russos, alguns dos quais foram abatidos pela aviação polaca e aliada.

Esse episódio representou o primeiro uso de armamento pela Força Aérea polaca na sua história moderna dentro do espaço aéreo nacional e a primeira ocasião em que a NATO abateu aeronaves russas no seu espaço aéreo.

Como consequência destes incidentes, a NATO reagiu com uma nova missão de vigilância no leste europeu, e aliados como a República Checa e os Países Baixos prometeram mais equipamento militar à Polónia.

Além disso, os embaixadores ou encarregados de negócios da Rússia foram convocados aos ministérios dos Negócios Estrangeiros de vários países europeus, incluindo Portugal.