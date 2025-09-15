Maduro acusa EUA de prepararem "agressão" de "caráter militar"

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou hoje que os Estados Unidos estão a preparar uma "agressão" de "caráter militar" à Venezuela, que exercerá o seu "legítimo direito a defender-se".

"[Há] uma agressão de caráter militar em curso, e a Venezuela está habilitada, pelo direito internacional, a responder-lhe" e exercerá o seu "legítimo direito a defender-se", afirmou Maduro, numa conferência de imprensa, considerando "cortadas" as relações diplomáticas entre os dois países.

O chefe de Estado venezuelano acusou também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio - um feroz crítico de Maduro, cuja reeleição os Estados Unidos não reconhecem -- de ser um "senhor da morte e da guerra".

O Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, enviou forças militares para as Caraíbas, em nome da luta contra os cartéis de droga, provocando tensão crescente com a Venezuela, que Maduro considera serem uma "ameaça" ao seu país.

Na semana passada, Trump anunciou que os Estados Unidos tinham atacado um "barco transportando droga", matando 11 "narcoterroristas", que descreveu como membros do Tren de Aragua, um cartel venezuelano instalado em vários países e classificado como "organização terrorista" pelo Presidente dos Estados Unidos.

E no sábado, a Venezuela denunciou a abordagem de oito horas de um barco de pesca venezuelano por uma embarcação norte-americana nas suas águas territoriais.

Washington acusa Nicolás Maduro de comandar uma rede de tráfico de droga e aumentou recentemente a recompensa pela sua captura para 50 milhões de dólares (42,4 milhões de euros).