Adiado acórdão do julgamento por peculato de actual e ex-bastonária dos enfermeiros

A leitura do acórdão do processo em que o bastonário dos enfermeiros, a sua antecessora e outros 11 arguidos ligados à Ordem respondem por peculato e falsificação, agendada para hoje, foi adiada, disse à Lusa fonte judicial.

Segundo a fonte, a leitura da decisão foi desmarcada devido a doença de uma magistrada e será reagendada para uma data a definir, no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Em 28 de maio, nas alegações finais do julgamento iniciado em janeiro, o Ministério Público pediu pena suspensa para todos os arguidos, incluindo para o atual bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, e para a sua antecessora, Ana Rita Cavaco.

Já a defesa de 12 dos 13 arguidos pugnou pela absolvição, enquanto a da 13.ª acusada, que confessou parcialmente os atos imputados, admitiu a condenação apenas pelo crime de falsificação de documento.

Em causa está o facto de os arguidos terem, em 2016, alegadamente forjado despesas de deslocação de viagens fictícias para se apropriarem indevidamente de 63 mil euros da associação profissional, o que estes negam.