Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA sobem em 8.000 para 237.000

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA para a semana que terminou em 30 de agosto aumentaram em 8.000, para 237.000, informou hoje o Departamento do Trabalho.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego são vistos como um indicador de demissões e têm-se mantido, na sua maioria, numa faixa historicamente saudável entre 200.000 e 250.000.

Embora os despedimentos sejam baixos, as contratações também enfraqueceram como parte do que muitos economistas descrevem como uma economia de "sem contratação, sem demissão". Ainda assim, a taxa de desemprego permanece historicamente baixa, nos 4,2%.

Na quarta-feira, o governo informou que os empregadores dos EUA anunciaram 7,2 milhões de vagas de emprego no final de julho, menos do que os economistas tinham previsto e o mais recente sinal de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA.

O governo divulgará o seu relatório de emprego em agosto na sexta-feira, com os economistas na expectativa que os empregadores dos EUA tenham adicionado apenas 80.000 empregos privados não agrícolas.

O relatório do Departamento do Trabalho divulgado hoje mostrou que a média de quatro semanas de pedidos, aumentou em 2.500, para 231.000.

O número total de americanos que receberam subsídio de desemprego na semana anterior, de 23 de agosto, caiu em 4.000, para 1,94 milhões.