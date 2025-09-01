Bélgica regista primavera e verão mais secos desde 1921

A Bélgica registou, em 2025, o período entre 01 de março e 31 de agosto mais seco desde 1921, divulgou hoje o Instituto Real de Meteorologia (IRM).

De acordo com o IRM, o verão seco de 2025 segue-se à primavera mais seca do atual período de referência atual (1991-2020).

Durante estas duas estações combinadas, caíram apenas 184,4 milímetros (mm) de chuva (em comparação com 399,8 mm em média no período de referência).

O período entre 01 de março de 2025 a 31 de agosto de 2025 é ainda o segundo mais seco desde 1892, ano desde o qual há registos na Bélgica, depois de 1921, quando houve 133,5 mm de precipitação.

Desde o início da estação, em 21 de junho, e até 31 de agosto, foram registadas duas vagas de calor: de 28 de julho a 02 de julho e entre 10 e 15 de agosto.

No que respeita ao valor médio das temperaturas máximas no período 1991-2020, o verão atual registou 24,3°C, com um máximo de 24,7ºC em 2022, e superior ao valor normal (22,5ºC).

O valor médio da temperatura mínima (14,2°C) foi também superior ao normal (13,4°C) e o segundo mais elevado (14,8ºC em 2018).