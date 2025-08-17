Von der Leyen elogia proposta de Trump de dar garantias de segurança

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou hoje a proposta de Donald Trump de oferecer garantias de segurança à Ucrânia, inspiradas na NATO (aliança atlântica), e disse esperar uma cimeira tripartida "o mais rapidamente possível".

"Saudamos a vontade do Presidente Trump de fornecer garantias de segurança à Ucrânia, semelhantes ao artigo 5.º", afirmou Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica.

Ao lado do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia reafirmou que a Ucrânia deve poder manter a sua integridade territorial.