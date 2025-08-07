Despiste contra muro fere duas mulheres no Funchal

O despiste de uma viatura ligeira na última noite, pouco passava da meia-noite desta quinta-feira, resultou em duas mulheres feridas que foram assistidas e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O acidente deu-se na curva de um ribeiro na Estrada Conde Carvalhal, freguesia de São Gonçalo, pelas 00h10, tendo a viatura embatido contra uma parede.

Da ocorrência, resultaram duas mulheres feridas, com 47 e 51 anos de idade, que foram levadas ao hospital com ferimentos aparentemente ligeiros. Um terceiro envolvido, um homem, que era o condutor, recusou assistência e transporte para o hospital.

Foram mobilizados vários meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.