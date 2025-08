Colisão na via rápida provocou um ferido

Uma colisão ocorrida esta tarde na via rápida, junto à cabeceira do Aeroporto, no sentido Machico-Funchal, provocou um ferido.

O homem, cuja idade não foi possível apurar, apresentava ferimentos aparentemente ligeiros e conseguiu sair do carro pelos seus próprios meios.

O sinistrado foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Vialitoral também esteve no local, assim como a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.