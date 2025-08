China anuncia gratuitidade progressiva do ensino pré-escolar

A China vai começar a implementar a gratuitidade do ensino pré-escolar a partir do próximo ano letivo, anunciou hoje o Governo, numa tentativa de combater a crise demográfica no país mais populoso do mundo depois da Índia.

"A partir do semestre de outono de 2025, serão eliminadas as propinas e taxas de educação para as crianças do último ano do ensino pré-escolar público", indicou o Conselho de Estado, adiantando que pretende "promover progressivamente a gratuitidade da educação pré-escolar".

Na semana passada, as autoridades já tinham anunciado um subsídio anual de cerca de 420 euros por criança com menos de 3 anos, medida destinada a estimular o consumo e travar o declínio da natalidade.

A população chinesa tem vindo a diminuir nos últimos anos. Projeções das Nações Unidas estimam que poderá cair dos atuais 1,4 mil milhões para cerca de 800 milhões até 2100.

Em 2023, registaram-se cerca de 9,54 milhões de nascimentos na China, metade do valor de 2016, ano em que o país aboliu a política do filho único, em vigor há mais de três décadas.