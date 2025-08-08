Portugal conquista ouro, prata e bronze nos Jogos Mundiais na China

A Equipa Portugal conquistou hoje três medalhas nos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China, de ouro em trampolim sincronizado e de prata e bronze nos pares mistos e femininos da ginástica acrobática.

Após Gabriel Albuquerque e Lucas Santos terem conquistado o ouro em trampolim sincronizado, a prata chegou na ginástica acrobática pelo par misto Lara Fernandes e Gabriel Henriques e o bronze em pares femininos por Beatriz Carneiro e Inês Faria.

No confronto da final de trampolim sincronizado, Gabriel Albuquerque e Lucas Santos somaram 31.790 pontos para garantir o ouro, contra os 15.810 do par Rikkert Veldhuizene e Jordi Mol, dos Países Baixos, medalhas de prata. Na atribuição do bronze, a Alemanha, com 52.450, superiorizou-se à França, com apenas 5.660.

Lara Fernandes e Guilherme Henriques conquistaram a prata na final de pares misto da ginástica acrobática, com 28.540 pontos, atrás da Ucrânia, medalha de ouro (29.110), e à frente de Israel, bronze (28.250).

Beatriz Carneiro e Inês Faria ganharam a medalha de bronze na final da competição de pares femininos de ginástica acrobática, com 27.770 pontos. A Bélgica ficou com a medalha de ouro (28.620) e a Ucrânia com a de prata (28.270).

Sílvia Cruz foi hoje a primeira portuguesa de sempre a competir na arte marcial chinesa wushu, no combinado nanquan-nandao, e concluiu a primeira fase em oitavo, com 9.443 pontos. No sábado, é a vez de nanquan, que ditará a classificação final.

"O ambiente desta competição é surreal. A prova correu muito bem e foi a minha melhor pontuação de sempre. Senti-me forte e espero que a prova de amanhã [sábado] seja ainda melhor", disse no final da primeira fase da prova a estreante Sílvia Cruz.

No torneio de corfebol, Portugal estreou-se com uma derrota por 29-12 frente aos Países Baixos, seleção que lidera o ranking mundial, com os parciais de 6-5, 8-3, 7-2 e 8-2. O próximo adversário, no sábado, será a anfitriã China.

Nos torneios de andebol de praia, as seleções portuguesas masculina e feminina venceram, respetivamente, a Alemanha (2-1) e a China (2-0), em jogos referentes à segunda jornada da ronda preliminar, que ordena as seleções para a fase a eliminar.

Portugal ocupa a terceira posição do Grupo A, em masculinos, com dois pontos, liderado pelo invicto Brasil, com quatro, e segue em segundo no Grupo B, em femininos, igualmente com dois pontos, que é comandado pela Argentina, com quatro.

No sábado, no fecho da fase preliminar do andebol de praia, as seleções portuguesas vão defrontar as congéneres da Croácia, que seguem na última posição de cada um dos grupos, tanto no masculino como no feminino, sem qualquer ponto.

Com as três medalhas conquistadas, Portugal segue na oitava posição do 'medalheiro', liderado pela Itália, com 12 (quatro de ouro, cinco prata e três de bronze), seguida da Alemanha, com 10 (quatro, quatro, duas) e do Irão, com duas de ouro.

Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).