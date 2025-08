Inscrições abertas para o Rally Paper de São Vicente

O Município de São Vicente abriu as inscrições para o Rally Paper, uma iniciativa integrada nas Festas de São Vicente, que terá lugar no próximo dia 27 de Agosto, a partir das 10 horas.

Com um percurso cuidadosamente delineado para dar a conhecer alguns dos locais mais emblemáticos e pitorescos do concelho, a actividade destina-se a equipas compostas por 3 a 5 elementos, que serão desafiadas a resolver enigmas, ultrapassar provas físicas e apreciar as deslumbrantes paisagens do concelho.

No final do percurso, os participantes serão acolhidos num almoço-convívio, onde serão atribuídos prémios às três equipas melhor classificadas.

As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 20 de Agosto, através do contacto telefónico 291 840 020 ou, em alternativa, preenchendo o formulário disponível nas redes sociais do Município.