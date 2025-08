Marcelo termina visita a sete ilhas dos Açores com passagens por São Jorge e Santa Maria

O Presidente da República conclui hoje, com passagens em São Jorge e Santa Maria, a sua visita à Região Autónoma dos Açores, que termina após idas a sete ilhas do arquipélago em quatro dias.

Em São Jorge, Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o programa divulgado pelo Governo Regional dos Açores, vai ser entronizado confrade do queijo da ilha de São Jorge, um dos produtos mais conhecidos do arquipélago, numa cerimónia que vai decorrer no concelho das Velas.

De seguida, o Presidente da República parte para a ilha de Santa Maria - uma adição ao itinerário anunciada este sábado - com um programa especialmente focado nas áreas da tecnologia e infraestrutura do setor espacial português e no mar.

Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o Teleporto - uma infraestrutura do setor especial português -, a estação REAGE - Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais e o porto de pescas da ilha.

Com esta passagem por Santa Maria, o chefe de Estado português encerra a visita oficial aos Açores, com passagens por sete das nove ilhas do arquipélago: Terceira, Pico, Faial, Graciosa, São Miguel, São Jorge e Santa Maria.

Durante a visita, o Presidente da República apelou a uma maior definição, por parte do Governo, da estratégia nacional para o mar, sublinhando a importância do setor para o futuro do país.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda o alargamento da plataforma continental e considerou que "este é o tempo" para avançar com uma revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

O presidente do Governo Regional dos Açores enalteceu, este sábado, a presença do Presidente da República e afirmou que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa "não será a última", esperando que o chefe de Estado possa voltar "o mais depressa possível" antes do fim do mandato.