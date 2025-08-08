Homem ferido após colisão na Camacha

Um homem ficou ferido esta tarde, pelas 13h40, na sequência de um acidente de viação entre dois carros ocorrido na Estrada Regional 102, na Camacha, antes das Águas Mansas, nas imediações do Restaurante katespero.

A vítima apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Foi entretanto transportado para o hospital.