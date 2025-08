Bombeiros Sapadores de Santa Cruz reforçam presença operacional na Camacha

Face ao agravamento do risco de incêndio rural previsto para os próximos dias, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz implementou, esta tarde, por determinação do Comando, o pré-posicionamento de meios operacionais no secção destacada da Companhia de Bombeiros Sapadores localizado na freguesia da Camacha, reforçando assim a capacidade de resposta no concelho.

De acordo com a autarquia, através de uma nota de imprensa, "esta decisão surge na sequência da Análise Estratégica Operacional , que aponta para índices de propagação inicial (ISI) muito elevados, condições meteorológicas adversas e elevado stress hídrico na vegetação, factores que potenciam ignições rápidas e difíceis de controlar, com possibilidade de evolução para fogos de copas".

"A zona da Camacha, pelo seu histórico e características topográficas, assume particular sensibilidade nestes cenários", acrescenta.

Segundo a Câmara, "o pré-posicionamento permitirá reduzir significativamente os tempos de resposta e aumentar a eficácia das acções iniciais de combate, factor determinante para evitar grandes incêndios em contexto de muito difícil supressão".

Em paralelo, conforme acrescenta, "a equipa ERAS da Companhia, especializada em análise e reconhecimento de áreas sensíveis, encontra-se a realizar monitorização constante com recurso a sistemas de aeronaves não tripuladas (drones)".

A autarquia diz que "esta capacidade tecnológica tem permitido melhorar a vigilância preventiva, identificar pontos críticos e apoiar a tomada de decisão no teatro de operações".

Sublinha ainda que "os meios pré-posicionados na Camacha estão integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) e mantêm plena disponibilidade para serem empenhados em apoio a outras ocorrências no concelho ou na região, mediante articulação com o Comando Regional de Operações de Socorro".

Por fim, diz que "a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz continuará a acompanhar a situação de forma permanente, ajustando os dispositivos operacionais em função da evolução do risco".

"Reforça-se o apelo à população para que evite comportamentos de risco, colabore com as autoridades e siga as recomendações oficiais", concluiu.