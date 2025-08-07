Trump aceita reunir-se com Putin mesmo sem Zelensky
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que aceita reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, mesmo que este não se encontre com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Questionado hoje pela imprensa se Putin precisaria de se reunir com Zelensky para garantir um encontro com o Presidente norte-americano, Trump negou: "Não, não precisa".
Vários media norte-americanos, incluindo o New York Times, noticiaram na quarta-feira que Trump disse aos líderes europeus que queria reunir-se pessoalmente com Putin já na próxima semana e depois realizar uma reunião a três com Zelensky, em que teria o papel de mediador.
O Kremlin tem excluído um encontro entre Putin e Zelensky, que afirma fazer sentido apenas no final de um processo negocial, quando houver acordo em relação aos termos para a paz na Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.
Putin afirmou hoje que os Emirados Árabes Unidos são um possível local para o encontro com Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia.