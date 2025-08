Conversações entre Putin e o enviado de Trump "foram úteis e construtivas"

As conversações entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, "foram úteis e construtivas", anunciou hoje o Kremlin (presidência) no final do encontro de cerca de três horas.

A agência russa Ria Novosti noticiou que a comitiva de Steve Witkoff deixou o Kremlin cerca das 14:30 locais (12:30 em Lisboa).

"As conversações duraram cerca de três horas", afirmou a agência TASS, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O encontro realizou-se dois dias antes do fim do ultimato dado pelo Presidente dos Estados Unidos para que a Rússia suspenda a ofensiva militar na Rússia.

Trump ameaçou com "tarifas duras" e outras sanções económicas se a Rússia não suspendesse a ofensiva na Ucrânia.

O prazo dado por Trump a Putin termina na sexta-feira, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP).