FC Porto anuncia avançado Luuk de Jong antes do jogo de apresentação aos sócios

O futebolista internacional neerlandês Luuk de Jong, que nas últimas três épocas representou o PSV Eindhoven, foi hoje anunciado como reforço do FC Porto, antes dos jogo de apresentação dos 'dragões', frente ao Atlético de Madrid.

A entrada em campo do experiente ponta de lança, de 34 anos, foi a grande novidade numa cerimónia em que os jogadores foram chamados um a um, perante um Estádio do Dragão completamente cheio, para assistir ao jogo de apresentação do clube, esta época orientado por Francesco Farioli, marcado para as 19:00.

O avançado neerlandês chega ao FC Porto depois de três épocas consecutivas no PSV Eindhoven, onde fez 74 golos e 39 assistências em 134 jogos, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube, depois de ali ter jogado de 2014 a 2019.

Além das oito temporadas no PSV Eindhoven, Luuk de Jong jogou no FC Barcelona em 2021/22, por empréstimo do Sevilha, clube que representou de 2019 a 2021.

Com 39 internacionalizações e oito golos pela seleção principal do seu país, Luuk de Jong juntou-se ao defesa central polaco Jan Bednarek (ex-Southampton), ao guarda-redes João Costa (ex-Estrela da Amadora), ao lateral direito Alberto Costa (ex-Juventus), ao defesa central croata Dominik Prpic (ex-Hajduk Split), ao espanhol Gabri Veiga (ex-Al Ahli) e ao dinamarquês Victor Froholdt (ex-Copenhaga), ambos médios, e ao extremo espanhol Borja Sainz (ex-Norwich) como oitavo reforço do FC Porto para 2025/26.