AT averigua carros usados para fuga aos impostos

Carros usados para fuga aos impostos é a manchete deste domingo, 3 de Agosto de 2025 do seu DIÁRIO de sempre. "Rubrica salarial 'Deslocações em viatura própria' utilizada de forma indevida rende milhares. Autoridade Tributária confirma recepção das denúncias e garante a instauração de 'procedimentos de averiguação adequados' quando necessário", escrevemos em acrescento, num tema que poderá ler nas páginas 6 e 7.

Espanhóis repetem vitória é o título da foto maior desta primeira página, "depois da conquista em 2024, Diego Ruiloba e Ángel Vela tornaram a ganhar o Rali da Madeira", acrescentamos. "Para o ano venho tentar conquistar o 'tri', diz o piloto. No segundo lugar ficou a dupla madeirense João Silva/Luís Rodrigues, que lutou até ao fim pelo topo", apontamos. Leia todo o rescaldo da página 17 à 21.

Outro título forte é Pressão imobiliária complica vida à freguesia dos Prazeres, em mais uma reportagem a propósito das eleições Autárquicas, para ler na página 2.

Outros dois títulos chama à atenção para mais assuntos no interior desta edição. Jovem humorista com paralisia cerebral desafia limites e estereótipos para ler na dupla 4 e 5; e Enfermeiro e segurança agredidos nas urgências do hospital, tema de Casos do Dia para ler na página 10.