Há 750 motoristas de TVDE na Região O Governo Regional contabiliza 400 operadores no mercado e insiste em regulamentar o sector, apesar do ‘veto’ do Representante da República à suspensão de novas licenças. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 28 de Agosto.

Vítima de agressão internada Mulher atacada por marido, em Machico, voltou a dar entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Primeiro interrogatório judicial do arguido agendado para a tarde de hoje. Violência doméstica na Madeira é superior à média nacional.

Produtor pede medidas para salvar vinho Ricardo Diogo alerta que o míldio pode comprometer vindima em São Vicente P.7

Seis torres vigiam 70% do espaço florestal da Madeira

E, por fim, Conheça as regras sobre utilização e imagens de videovigilância

