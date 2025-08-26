1M de hectares ardeu na UE em mês e meio, quase o dobro da média anual em 20 anos

Entre o início de julho e 19 de agosto ardeu cerca de um milhão de hectares na União Europeia, o que representa aproximadamente o dobro da média anual da área ardida no espaço comunitário nas últimas duas décadas.

Segundo dados do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, até ao início de julho tinham ardido pouco mais de 400 mil hectares em território comunitário, mas entre o início desse mês e 19 de agosto (último dia contabilizado nos dados) o total de área ardida subiu para perto de 1.600.000 hectares.

Os dados mostram que a média do total de área ardida na União Europeia ao longo de todo o ano (entre janeiro e dezembro) nunca ultrapassou os 600 mil hectares entre 2006 e 2024.

Numa comparação de 2025 com anos anteriores, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil aponta que em Portugal já ardeu este ano 5,1 vezes a média de anos anteriores, um valor só superado por Espanha, também assolada por grandes fogos florestais e onde já ardeu 6,5 vezes a média de anos antecedentes.

Fogo que começou em Arganil apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal O incêndio que deflagrou em Arganil no dia 13 apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Já no que diz respeito à totalidade do espaço comunitário, já ardeu 4,1 vezes a média de anos passados.

De acordo com dados do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, publicados no sábado, entre 12 e 19 de agosto arderam em território europeu 298.122 hectares.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até hoje arderam cerca de 250 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.