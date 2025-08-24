Mais de metade das taxas moderadoras está por pagar é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Cobrança abrangeu perto de 14 mil utentes assistidos no hospital do Funchal nos últimos 13 anos. Dívida acumulada ultrapassa os 200 mil euros. Altas problemáticas ocupam 40% das camas: doente esperou mais de 24 horas nas urgências para ser internado.

“O desconhecimento é a nossa maior barreira” para se referir que apenas três pessoas com deficiência visual têm cão-guia. Aliás, conforme revela em entrevista ao DIÁRIO, Ana Andrade, coordenadora do núcleo da Madeira da ACAPO.

Damos ainda conta de que falta um mini-mercado, autocarros e melhorar estradas na Tabua, freguesia que encerra ciclo de reportagens do DIÁRIO pelas 54 existentes da Região.

No ensino, revelamos que apenas 6 dos 22 cursos da UMa completaram as vagas. Ciclo básico de Medicina foi o que teve a média mais alta de entrada e Comunicação, Cultura e Organizações a mais baixa. Engenharia Informática lidera lugares sobrantes para a 2.ª fase.

Por fim, no desporto e no que toca ao Marítimo, saiba que o clube obteve a primeira vitória caseira da temporada. Cabeçada certeira de Romain Correia ditou triunfo nos Barreiros, frente ao Feirense.

