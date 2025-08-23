Fogo obriga a evacuar cinco aldeias de Pedrógão Grande

Os incêndios que deflagram hoje em Pedrógão Grande levaram à evacuação de cinco aldeias, informou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria, estão a ser evacuadas as aldeias de Marroquil, Torneira, Romão, Agria e Sobreiro, na freguesia de Pedrógão Grande.

Os dois fogos que estão hoje a consumir floresta em Pedrógão Grande e na freguesia da Graça já atingiram o concelho da Sertã, estando a ser empenhados vários meios nos dois territórios para combater o incêndio, disse à Lusa a Proteção Civil.

O comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, Carlos Guerra, afirmou à Lusa que os dois incêndios surgiram com a diferença de cerca de uma hora numa curta distância um do outro, tendo causado projeções que já atingiram o concelho vizinho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Frequentadora habitual da casa da avó materna em Pedrógão Grande, Susana Nunes, residente em Lisboa, contou à Lusa que hoje, poucos minutos antes de o segundo incêndio deflagrar, na zona da freguesia da Graça, algumas pessoas "ouviram estrondos".

"Estava no Casal da Marinha, próximo da Graça, e ouvi um grande estrondo para os lados do rio. Pensei que fosse alguma bilha de gás a rebentar. Quando me dirigi para a minha casa, para colocar o sistema de rega automática a funcionar como proteção da casa, ouvi pequenos estrondos, uns a seguir aos outros. Pareciam tiros", revelou.

Susana Nunes acrescentou que logo a seguir ao barulho escutado, ao olhar para a zona dos Cabeços, viu "pequenas fumarolas na mata, espaçadas cerca de 150 metros".

"Fiquei com a sensação de que poderiam ser engenhos colocados no lugar. Há cerca de uma semana, deflagrou um incêndio pelas 04:00, que não tomou proporções maiores porque a minha vizinha chamou de imediato os bombeiros. É mais uma tentativa de fogo posto", alvitrou.

Os dois incêndios também levaram ao corte do itinerário complementar 8, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno, e da Estrada Nacional 2, bem como de outras estradas secundárias, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:50 estavam no primeiro incêndio 663 operacionais, apoiados por 192 viaturas e 18 meios aéreos.

No segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, estavam 183 operacionais, apoiados por 47 veículos e dois meios aéreos.

Com estes dois incêndios, a população de Pedrógão Grande voltou hoje a ser surpreendida pelas chamas, oito anos depois dos grandes fogos que atingiram aquele concelho.

Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.