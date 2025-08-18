Trump diz que Putin está disposto a aceitar garantias de segurança

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para aceitar garantias de segurança para a Ucrânia, durante a reunião com líderes europeus e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"O Presidente Putin concorda que a Rússia deve aceitar garantias de segurança para a Ucrânia e esse é um dos pontos centrais que devemos ter em conta, e vamos tê-lo em conta nesta mesa", declarou Donald Trump no início da reunião na Casa Branca.

Zelensky disse a Trump que tinha tido "as melhores" discussões com o norte-americano para tentar encontrar uma saída para a guerra no seu país.

"Penso que tivemos uma conversa muito boa com o Presidente Trump, foi realmente a melhor - bem, desculpem, talvez a melhor seja no futuro, mas foi realmente boa - e falámos de coisas extremamente sensíveis", afirmou o líder ucraniano, sentado à volta de uma mesa onde também estavam presentes Trump e os líderes das potências europeias.

Trump reuniu-se primeiro com Zelensky na Sala Oval, onde respondeu com o homólogo a perguntas dos jornalistas, antes de se sentar com os presidentes da França, da Finlândia e da Comissão Europeia, os chefes dos governos da Alemanha, Reino Unido e Itália, e o secretário-geral da NATO.

O Presidente ucraniano agradeceu a Trump os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia e o líder norte-americano reafirmou a vontade de organizar uma reunião a três com Vladimir Putin.

"Se tudo correr bem" hoje, poderá haver uma reunião a três, comentou Trump com Zelensky ao lado, referindo-se a uma cimeira com a presença dos presidentes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos.

A reunião em Washington foi convocada por Trump depois de se ter reunido com Putin, na sexta-feira, no Alasca, Estados Unidos.