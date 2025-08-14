Um compromisso com as nossas cinco Freguesias

Quando dizemos “Somos Câmara de Lobos”, não falamos apenas de uma frase de campanha escolhida entre os nossos. Escolhemos porque falamos a mesma linguagem, de um projeto de vida, de uma forma de estar na política e de uma ligação profunda a esta terra que nos viu crescer, trabalhar, lutar e desfrutar. É por isso que, com determinação, pretendo servir cada freguesia e cada pessoa. Com proximidade e com respeito. Tal como sempre fiz.

Neste novo desafio queremos que cada localidade, cada munícipe, receba a atenção e o investimento que merece, porque só assim teremos um Concelho equilibrado e unido. Foi com esse espírito que, no passado dia 8 de agosto, entregamos a nossa candidatura. Uma lista que representa todo o concelho, feita de pessoas válidas, conhecedoras e dispostas a trabalhar. Temos 47% de mulheres, escolhidas pelo mérito, e 22% de jovens com menos de 30 anos, para garantir a renovação e preparar o futuro.

A nossa política é e será sempre ouvir para decidir. Não só agora mas ao longo dos próximos quatro anos. Iremos a cada freguesia, sentar-nos-emos com as pessoas, escutaremos, porque só assim o nosso Manifesto será mais do que um documento: será a voz da população transformada em ação.

Desde logo, em Câmara de Lobos, vamos continuar a requalificação da baixa, apostar na mobilidade e concretizar a nova circular alternativa. Queremos uma cidade mais atrativa e moderna, com mais oportunidades para viver e investir.

No Estreito, vamos criar uma nova centralidade, com uma praceta no centro e a melhoria da circulação na Casa Caída e no Castelejo. O Caminho Agrícola da Vargem será concretizado, apoiando quem trabalha a terra e preserva a paisagem.

Na Quinta Grande, a estrada da Igreja Fontes vai finalmente avançar. Continuaremos a segunda fase da requalificação do centro da freguesia, dando mais vida e funcionalidade a este espaço.

No Jardim da Serra, requalificaremos o centro, resolveremos problemas de estacionamento e melhoraremos o saneamento. A Quinta Leonor e a Escola dos Murinhos ganharão um novo propósito com a criação da Quinta Ciência Viva, ligando educação, natureza e comunidade.

No Curral das Freiras, instalaremos uma Unidade Local de Proteção Civil e trabalharemos com o Governo Regional para concretizar a ligação ao Jardim da Serra. Queremos atrair investimento e apoiar o projeto do teleférico, abrindo novas portas ao turismo e à economia, sim, porque esta candidatura e estes projetos são integrados e porque queremos sempre ser parceiros da liderança de Miguel Albuquerque.

Na habitação, desenvolveremos a Estratégia Local de Habitação, reconverteremos imóveis municipais, criaremos loteamentos para jovens e reforçaremos o apoio às famílias mais vulneráveis. Na mobilidade, apostaremos num Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e na melhoria da rede viária. Na coesão territorial, descentralizaremos serviços e avançaremos com um plano para legalização de habitações.

Os serviços municipais serão reorganizados, mais digitais e rápidos, especialmente no urbanismo. Na economia e turismo, apoiaremos o comércio local, a agricultura e a pesca, e requalificaremos o varadouro. No ambiente, reforçaremos o saneamento e criaremos zonas de sombra com estruturas fotovoltaicas. Na ação social, estaremos atentos aos idosos, cuidadores e pessoas em condição de sem-abrigo, defendendo sempre o equilíbrio entre solidariedade e sustentabilidade.

Na saúde, reforçaremos a prevenção e o apoio à saúde mental. Na educação e juventude, requalificaremos escolas, valorizaremos o mérito e apoiaremos o desporto para todos. Na cultura, preservaremos tradições e criaremos novos eventos.

Na causa animal, avançaremos com um canil/gatil municipal e campanhas de adoção e esterilização.

E porque não esquecemos as instituições sociais, culturais, desportivas e religiosas, deixo um compromisso: estaremos ao vosso lado. O vosso sucesso é também o sucesso do município.

Este é o nosso caminho.

Somos Câmara de Lobos, e juntos faremos mais e melhor.