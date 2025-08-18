Trump diz que Zelensky pode acabar a guerra "quase imediatamente"

Donald Trump afirmou que o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky - que o Presidente norte-americano receberá hoje -, pode pôr fim à guerra com a Rússia "quase imediatamente", mas Kiev não recuperará a Crimeia nem entrará na NATO.

"O Presidente ucraniano Zelensky pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar. Lembrem-se de como tudo começou. Não há hipótese de recuperar a Crimeia cedida por Obama (há 12 anos, sem que um único tiro fosse disparado) e NÃO HÁ HIPÓTESE DE A UCRÂNIA ENTRAR NA NATO", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua rede social, Truth Social.

Zelensky deverá ser recebido hoje por Trump na Casa Branca, onde o chefe de Estado ucraniano chegará acompanhado pelos aliados europeus representantes da 'Coligação dos Dispostos', nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, além do secretário-geral da Aliança Atlântica.