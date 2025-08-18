Santos, de Neymar, goleado em casa pelo Vasco da Gama por 6-0
O Santos foi hoje goleado por 6-0 na receção ao Vasco da Gama, em encontro da 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, com o craque Neymar a abandonar o relvado em lágrimas.
Os forasteiros adiantaram-se aos 18 minutos, por Lucas Piton, mas o descalabro dos locais só aconteceu na segunda volta, face aos tentos de 'rajada' de David (52), Philippe Coutinho (54 e 62), Rayan (60, de grande penalidade) e Tchê Tchê (68).
Na segunda parte, os adeptos do Santos, muito descontes com o desenrolar do encontro, viraram as costas ao jogo e, no final, Neymar, capitão do 'peixe', deixou o relvado a chorar, sendo confortado pelo treinador adversário, Fernando Diniz.
Neymar nunca tinha perdido nenhum jogo por mais do que 4-0, o que havia acontecido pelo Santos face ao FC Barcelona, na final do Mundial de clubes de 2011, e pelos catalães frente ao Paris Saint-Germain, nos 'oitavos' da 'Champions' 2016/17 (em casa venceria por 6-1).
Com este inesperado resultado, o Vasco da Gama passou a somar 19 pontos, saltando para o 16.º lugar, fora da zona de despromoção, enquanto o Santos manteve-se com 21, em 15.º.