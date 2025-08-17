Sánchez propõe pacto nacional para enfrentar emergência climática

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu hoje fornecer todos os recursos necessários às comunidades autónomas para extinguir os incêndios que assolam o país e propôs um "amplo pacto de Estado para mitigar a emergência climática".

Em declarações à imprensa após visitar as áreas afetadas pelos incêndios florestais em Ourense, o governante destacou que as capacidades de combate aos fogos devem ser melhoradas devido ao agravamento dos efeitos da crise climática.

O líder do executivo, que estava acompanhado pelo presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, e pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, observou que o pacto que propõe envolve todas as administrações públicas, mas também grupos parlamentares, empresas, sindicatos e toda a sociedade civil, pondo de lado "lutas partidárias e questões ideológicas".

Após a extinção das chamas e a reconstrução, sublinhou, será necessária uma reflexão profunda sobre uma estratégia que preveja uma resposta melhor e mais garantida.

Sánchez acrescentou que a Espanha é um Estado em que cada administração tem as suas próprias responsabilidades, às quais cada uma deve responder de forma coordenada, e comprometeu-se a ter as bases do pacto proposto prontas até setembro.

O objetivo, explicou, é dotar os funcionários públicos de todas as capacidades necessárias não só quando ocorrem incêndios, mas também antes, para poderem responder "muito mais eficazmente" e com maiores garantias do que atualmente.

O pacto está em linha com o que o seu Governo tem vindo a fazer nos últimos oito anos, com medidas, algumas legislativas, que têm permitido "uma resposta muito rápida" às situações vividas.

"De qualquer forma, também temos de olhar para as capacidades de outras comunidades autónomas e, claro, enquadrá-las num mecanismo europeu de Proteção Civil", indicou.

Sobre este mecanismo, agradeceu a países como Alemanha, França, Itália, Eslováquia e Holanda pela solidariedade no envio de equipamentos e brigadas para combater os incêndios em curso.