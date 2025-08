Chega denuncia “avaria prolongada” da máquina de gelo do Porto do Caniçal

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, denunciou hoje a existência de uma "prolongada avaria da máquina de gelo do Porto do Caniçal”. Segundo o parlamentar, este equipamento "está inoperacional há cerca de dois meses", apesar de ser “relativamente novo”.

Francisco Gomes, citado em nota de imprensa, refere que "esta situação prejudica directamente a vida dos pescadores e armadores", mas nota que a mesma tem sido “propositadamente ocultada pelos resposáveis pelas pescas regionais".

Na sua opinião, tal atitude constitui “mais uma prova da falta de respeito pelos pescadores e da falta de seriedade com que está a ser gerido o setor”.

O Chega diz também ter "provas de que o gelo necessário às embarcações tem estado a ser transportado desde a lota do Funchal em viaturas descaracterizadas". Um processo que tem sido “propositadamente dissimulado”, sublinha Francisco Gomes.

Querem esconder a situação como se fosse possível enganar toda a gente. Mas do Chega não escondem porque estamos atentos e estamos ao lado dos pescadores e dos armadores, que sofrem com tanta asneira e com tanta perseguição Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Segundo o parlamentar, "a mais recente operação do alegado transporte de gelo do Funchal para o Caniçal em veículo descaracterizado teve lugar na manhã de ontem, sábado, com o veículo a sair da lota do Funchal pouco depois das 8h30 e a chegar ao Caniçal pouco antes das 9h30".

O partido expõe igualmente que "os armadores evitam deslocar-se ao Funchal para não suportarem os custos elevados do gasóleo e as cerca de três horas de viagem, que tornam a operação inviável".

Para Chega é “indesculpável" que um equipamento fundamental para o normal funcionamento do porto do Caniçal esteja tanto tempo sem funcionar". Esta situação é “especialmente danosa porque tem lugar, não durante os meses do Inverno, mas em plena época de faina", reforça o partido.

Neste cenário, Francisco Gomes defende serem necessárias "respostas e soluções imediatas" e assegura que o Chega "continuará a denunciar todas as situações que atentem contra a dignidade dos profissionais do sector".