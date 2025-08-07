Deputados do Chega reúnem-se com representantes da Lufthansa

Os deputados do Chega, que integram a Comissão da Mobilidade na Assembleia da República, reuniram-se com os representantes do Grupo Lufthansa, uma das entidades interessadas na aquisição de parte do capital da companhia aérea TAP.

O encontro realizou-se no âmbito dos contactos institucionais que têm vindo a ser promovidos pelas instituições interessadas na aquisição de parte da TAP junto dos vários grupos parlamentares.

A reunião teve lugar após o governo da República ter anunciado a intenção de avançar com a privatização de até 49% do capital da TAP. Segundo o executivo, a medida visa atrair parceiros estratégicos e reforçar a competitividade da companhia aérea portuguesa no mercado internacional.

Na qualidade de membro da Comissão da Mobilidade, Francisco Gomes aproveitou a ocasião para expressar a determinação do Chega em assegurar que o futuro acionista respeita as obrigações de serviço público e salvaguarda os interesses estratégicos do país, das regiões autónomas e das comunidades portuguesas da Diáspora.