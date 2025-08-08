Hamas denuncia plano israelita de controlar Gaza que "custará caro" a Israel

O movimento de resistência islâmico Hamas avisou hoje que Israel prepara-se para cometer um "novo crime de guerra" com o seu plano de tomar o controlo da cidade de Gaza, "uma aventura criminosa que lhe custará caro".

"A aprovação pelo gabinete sionista dos planos para ocupar a cidade de Gaza e de retirar os habitantes locais constitui um novo crime de guerra que o exército de ocupação pretende cometer contra a cidade e os seus quase um milhão de habitantes", reagiu o movimento islâmico palestiniano num comunicado.

"Esta aventura criminosa custará caro [a Israel] e não será uma viagem fácil" para o exército israelita, acrescenta o comunicado, divulgado no Telegram, em que o Hamas adverte que, se Telavive expandir a ofensiva em Gaza, tal significa "sacrificar" os reféns que continuam lá retidos.