Centro de Abate desmente adesão total à greve

O Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM) contestou as declarações do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, Nelson Pereira, que afirmou, em conferência de imprensa, que "os trabalhadores agora estão praticamente a 100% de greve".

Em comunicado, o CARAM esclarece que, nesta quarta-feira, dos 45 trabalhadores do quadro, 16 aderiram à greve, o que corresponde a 35,55% do total. "Outros 16 colaboradores encontram-se ao serviço e 13 estão de férias ou de baixa médica".

Em declarações à TSF-Madeira, Duarte Sol, administrador do CARAM explicou que os 16 trabalhadores que se apresentaram ao serviço têm agora a difícil tarefa de distribuir as mais de 60 carcaças que se encontram no Centro de Abate.

"Hoje a grande questão é efectivamente conseguir fazer sair o produto do abate do passado dia 11 e 12. Eu relembro que foram abatidas nesses dois dias um total de 61 reses. Já fizemos sair hoje um carro com 12,5 reses para tentar salvaguardar o abate relativo à Festa do Monte e à Festa da Guadalupe na Porta Cruz. Mas como é óbvio, nós estamos perante uma situação em que nós não estamos a funcionar dentro da normalidade. Hoje seria um dia para sair em 40 carcaças da equipa de distribuição e estamos a fazer sair 12,5", esclareceu.

Caso a carne não seja distribuída, Duarte Sol fala em centenas de milhares de euros de prejuízo para os produtores. E tudo porque existem prazos legais.

"Obriga a fazer sair o produto do abate até o máximo de sete dias após o abate. O que é que acontece se esses sete dias não forem respeitados? Há uma deposição na meia serra do produto integral do abate que não foi distribuído, ou seja, há uma destruição a 100% do produto do abate. Fazendo uma conta muito simples para 60 carcaças, estaremos a falar de um prejuízo para os apresentantes seguramente na casa dos 150 mil euros só para estas 60 carcaças", adiantou.

Uma greve que se iniciou na segunda-feira e deixa de estar abrangida pelos serviços mínimos decretados pelo Governo Regional – e que estiveram em vigor por apenas dois dias. Além de todos os constrangimentos mencionados, o administrador do CARAM lembra que as situações urgentes também deixam de estar salvaguardadas.