Montenegro anuncia processo de simplificação da burocracia para dar mais qualidade de vida

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje um novo processo de simplificação e eliminação da burocracia, introduzindo a possibilidade de, com um único pedido, ter uma segunda via de todos os documentos.

"São coisas que parecem pequenas mas vão dar mais qualidade de vida às pessoas", disse o líder social-democrata na Festa do Pontal, no calçadão de Quarteira, em Loulé, que marca a 'rentrée' política do PSD.

Outra das medidas vai consagrar que a alteração da morada no Cartão de Cidadão seja alargada automaticamente a todos os documentos no Estado.

Neste caso, o Documento Único Automóvel passará a ter sempre a mesma morada do que o Cartão do Cidadão, deixando assim de haver multas para quem tenha moradas diferentes nos dois documentos.

A criação da possibilidade de se poder fazer uma viagem em vários transportes apenas com um bilhete, e não apenas dentro de um determinado concelho, foi outra das medidas anunciadas.

Montenegro disse que também ser criada uma carteira virtual com todos os documentos necessários para cidadãos e empresas apresentarem nos serviços quando lhe for pedido para uma determinada candidatura ou processo.

O presidente do PSD e primeiro-ministro disse ainda que haverá um programa de apoios para trocas de fogões e fornos a gás por equipamentos elétricos, até cerca de 1.500 euros, e para abate de carros com mais de 10 anos em troca de viatura elétricas, com apoios que podem chegar aos 4.000 euros.