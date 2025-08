Zelensky demite responsáveis públicos implicados em caso de corrupção

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou na noite de sábado dois decretos, demitindo altos responsáveis implicados num esquema de corrupção descoberto pelas autoridades ucranianas, que afetava a aquisição de material de guerra.

Um dos demitidos foi Sergey Haidai, chefe da Administração Estatal de Mukachevo, na região da Transcarpácia, no sudoeste da Ucrânia, e o outro Andry Yurchenko, chefe da Administração Militar Municipal de Rubizhne, no distrito de Severodonetsk, na região leste de Lugansk.

Estas medidas de Zelensky fazem parte de uma série de iniciativas lançadas no sábado pelas autoridades ucranianas contra várias pessoas envolvidas num esquema de corrupção que terá inflacionado o preço de equipamento de guerra eletrónica e drones para embolsar parte do dinheiro.

O próprio Presidente ucraniano adiantou que "um deputado, chefes de administrações distritais e municipais e membros da Guarda Nacional da Ucrânia foram denunciados" pelo seu envolvimento no esquema.

Zelensky prestou depoimento sobre a operação depois de se ter reunido no sábado com o responsável do Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU), Semen Krivonos, e com o chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAPO), Oleksandr Klimenko.

No total foram detidas quatro pessoas por alegado envolvimento no esquema.

Entre os afetados pelas alegações de corrupção está o deputado Oleksi Kuznetsov, que será suspenso do partido 'Servo do Povo', de Zelensky, segundo adiantou o chefe do grupo parlamentar da organização política, David Arajamia, no seu canal no Telegram.

"Durante a investigação, a filiação do deputado Oleksi Kuznetsov será suspensa", explicou Arajamia.

"Esperamos que uma audiência judicial sobre este caso seja realizada em tempo útil. Os culpados de crimes de corrupção devem ser punidos de forma justa, independentemente do seu estatuto e posição", concluiu.

O ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, anunciou ter sido também iniciada uma investigação dentro da Guarda Nacional e terem sido tomadas medidas iniciais contra os envolvidos.