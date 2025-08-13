Migrante que faltava inquirir em tribunal também vai ser afastado do país

O migrante que integrava o grupo de 38 pessoas que chegou à costa algarvia na sexta-feira e faltava ser ouvido em tribunal também vai esperar pelo afastamento do território nacional num centro de instalação temporária, disse fonte da GNR.

"Já foi tomada a decisão, foi de encaminhamento para centro de instalação temporária, e vai ser integrado no bloco de oito pessoas que vamos começar a transportar ainda hoje e estamos na iminência de iniciar esse transporte", afirmou à agência Lusa a capitão Joana Machado, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF) da GNR, cerca das 15:30.

Estas oito pessoas eram as únicas, do total de 38 que chegou numa embarcação de madeira a uma praia de Vila do Bispo na sexta-feira, que ainda permaneciam alojadas num pavilhão em Sagres e o seu transporte terá como destino o Centro de Instalação Temporária do Porto, precisou a oficial da GNR.

Os restantes membros do grupo já tinham sido presente a tribunal, mas faltava ainda inquirir um dos migrantes, que teve de ser hospitalizado e só hoje pôde ser inquirido por um juiz de instrução.

Joana Machado adiantou que o grupo de oito que ainda permanece em Sagres sairá ainda esta tarde para o Porto, ficando o pavilhão liberto, depois de ter sido utilizado como área de instalação temporária para as pessoas que chegaram à costa algarvia numa embarcação de madeira, algumas delas bastante debilitadas.

A UCCF da GNR já tinha informado, na terça-feira, que um total de 24 pessoas, do grupo de 38 migrantes que desembarcou no Algarve, estavam a ser encaminhadas para centros de instalação temporária.

O primeiro grupo, de nove pessoas, saiu cerca das 15:00 de terça-feira, com destino ao Porto, enquanto outras 15 tiveram como destino Faro, referiu na ocasião a capitão Joana Machado, oficial de relações públicas da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Outras seis pessoas, dois homens, uma mulher e três crianças, que estavam entre o grupo de migrantes que desembarcou na praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, foram encaminhadas na segunda-feira à noite para centros de instalação temporária.

Do total de 38 migrantes, permaneciam oito no pavilhão de Sagres, mas com a saída deste último grupo "fica concluída" a tarefa de realojar estas pessoas nos centros de instalação temporária, destacou hoje Joana Machado.

Os CIT são espaços de acolhimento temporário, geridos pela PSP, para estrangeiros sujeitos a medidas de afastamento coercivo do país, podendo também alojar estrangeiros que aguardam a integração em centros de acolhimento ou a decisão sobre o pedido de proteção internacional.

A data limite para os migrantes permanecerem nestes centros são 60 dias e todo o processo de afastamento de Portugal tem que ser acompanhado por elementos da PSP.

O Serviço de Proteção Civil da Câmara de Vila do Bispo disponibilizou na sexta-feira um pavilhão desportivo em Sagres para acolher temporariamente os migrantes.

Os 38 migrantes, 25 homens, seis mulheres e sete menores, são todos marroquinos.

O desembarque dos 38 migrantes na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçarem desde sábado a vigilância na costa do Algarve.