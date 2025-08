Marítimo apresenta quatro reforços em plantel constituído por 28 jogadores

O Marítimo, da II Liga portuguesa de futebol, apresentou hoje o plantel provisório para 2025/26, composto por 28 jogadores e com apenas quatro reforços face ao plantel da época anterior.

Comandados por Vítor Matos, antigo adjunto de Jürgen Klopp nos ingleses do Liverpool e que chega aos insulares para cumprir a primeira experiência como treinador principal, os madeirenses têm como objetivo regressar ao primeiro escalão do futebol português.

Antes do jogo de apresentação, diante do Nacional, da I Liga, no Estádio do Marítimo, o 'leão' do Almirante Reis mostrou as quatro 'caras' novas já contratadas para nova época, casos de Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha), Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia), Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães) e Martin Téjon (ex-Valência, de Espanha).

Os 'verde-rubros' mantêm, para já, os guarda-redes Gonçalo Tabuaço, Samu, Pedro Teixeira e Kimiss Zavala, os defesas Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Igor Julião, Noah Madsen, Afonso Freitas, Pedro Empis e Romain Correia, os médios Nélio Baptista, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Vladan Danilovic, Francisco França, Pedro Silva e Carlos Daniel, e os avançados Francisco Gomes, Peña Zauner, Alexandre Guedes, Dani Benchi, Martim Tavares e Preslav Borukov.

Plantel provisório do Marítimo para a época 2025/26:

- Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço, Samu, Pedro Teixeira e Kimiss Zavala.

- Defesas: Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Igor Julião, Noah Madsen, Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha), Afonso Freitas, Pedro Empis, Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia) e Romain Correia.

- Médios: Nélio Baptista, Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães), Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Vladan Danilovic, Francisco França, Pedro Silva e Carlos Daniel.

- Avançados: Francisco Gomes, Peña Zauner, Martin Téjon (ex-Valência, de Espanha), Alexandre Guedes, Dani Benchi, Martim Tavares e Preslav Borukov.

Treinador: Vitor Matos