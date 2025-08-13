'Electric Generation' no Marginal e 'Viva La Fiesta' no Jam
Este sábado, 16 de Agosto, a Avenida Sá Carneiro promete uma noite de pura energia com duas propostas musicais de alto nível, com o Marginal a acolher o evento 'Electric Generation', com Nelson Caires na cabine, enquanto o Jam apresenta 'Viva La Fiesta', com a dupla DJ Tony Freitas e Ricardo Campos.
No Marginal, a cabine será ocupada por Nelson Caires, um dos DJs madeirenses mais reconhecidos da actualidade. Nos últimos dois anos, o artista tem conquistado espaço nos principais eventos e clubes da Região, partilhando cabine com figuras de renome como Amulador (Gare), Stella Bossi (TBMF), Tijana T, Poppy, Hannes Bieger (Bedrock/Pokerflat), Fletcher Mills, Nancy Live UK (Analog) e AM I Right. O seu mais recente trabalho, o EP ID Particles, foi lançado pela editora portuguesa Chilli Groove Records e tem recebido elogios pela originalidade e qualidade sonora. Sob a temática 'Electric Generation', Nelson Caires regressa ao Marginal para um DJ set que combina dinamismo e diversidade musical, passando por géneros como Nu-Disco, Deep House, Minimal e Techno.
Enquanto isso, o Jam, conhecido como "a sala mais divertida da cidade", prepara-se para 'Viva La Fiesta', que promete animar o público do início ao fim. A cabine será partilhada por: DJ Tony Freitas, uma das figuras emergentes do DJing na Madeira, que este Verão tem actuado em eventos de destaque tanto na Madeira como na ilha do Porto Santo; e Ricardo Campos, DJ residente e referência incontornável da vida nocturna madeirense, com uma carreira intimamente ligada aos discos e à rádio. Figura carismática e versátil, Ricardo Campos é sinónimo de noites memoráveis, e a sua presença no Jam assegura uma pista de dança cheia até ao último acorde.