Jam recebe 'Rally Party' para celebrar fim do Rali da Madeira

O Jam será palco do Rally Party, no próximo sábado, 2 de Agosto. O evento marca simbolicamente o encerramento do Rali da Madeira, reunindo pilotos, equipas, entusiastas do desporto automóvel e o público em geral numa noite de celebração e convívio.

A festa promete levar a adrenalina das classificativas para a pista de dança, com a actuação de dois nomes bem conhecidos da noite madeirense, nomeadamente do DJ Ricardo Campos e do DJ Maurílio Freitas.

O Rally Party assume-se como um momento descontraído que celebra o espírito do rali e do Verão madeirense.