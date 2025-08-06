Este Renault 5 E-Tech tem apenas 720 km e está à sua espera

O Megamotor tem para si esta semana uma grande oportunidade. Um Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, com apenas 720 quilómetros e garantia de fábrica até Fevereiro de 2028.

Esta é a versão mais potente da gama, equipada com motor de 150 cavalos e bateria de 52 kW, que assegura uma autonomia até 410 km. Um automóvel citadino com alma futurista, que mantém o charme do Renault 5, mas surpreende pelos extras e tecnologia com que vem equipado.

O veículo distingue-se ainda pela cor amarela e pelo interior totalmente personalizado, onde o amarelo volta a surgir em detalhes nos bancos e no acabamento do habitáculo.

Entre os principais extras de fábrica, contam-se:

• Sistema multimédia OpenR Link com ecrã de 10,1’’ e navegação Google integrada;

• Carregador de smartphone;

• Sistema de som premium;

• Bancos dianteiros com regulação em altura e regulação lombar elétrica para o condutor;

• Vários modos de condução;

• Alerta de colisão;

• Assistência ao estacionamento.

O seu valor comercial é de 34 500 euros, com possibilidade de financiamento desde 453,89euros por mês, sem entrada inicial. A retoma é possível, mesmo com dívida associada*

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.