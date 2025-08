Conselhos para desfrutar da ‘serra’ sem perturbar a Natureza

Com a chegada das temperaturas mais quentes há, por norma, um aumento da procura por actividades ao ar livre e por passeios pela natureza. As serras da Madeira são muito procuradas tanto por madeirenses como por turistas, mas há conselhos que não custam relembrar.

Com a ajuda das dicas do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), revemos quais os pormenores a ter em consideração aquando de uma ida à serra, seja para sua protecção, como da flora e fauna locais.

Não abandone o lixo

Se há quem opte por realizar piqueniques na serra em locais destinados a tal, outros há que escolhem locais em que não existe recolha de resíduos. Por isso, não se esqueça de levar consigo um saco em que possa depositar o seu lixo, por forma a evitar o abandono do mesmo na serra. Dessa forma, reduz o risco de incêndio e evitar problemas para os animais.

Não alimente os animais selvagens

Os animais selvagens não precisam de ser alimentados, pois encontram na Natureza aquilo que precisam. O IFCN indica que “ao alimentar um animal selvagem pode alterar significativamente a vida de uma espécie”. Esta é uma prática que está muito generalizada em determinados trilhos, com muitos a recorrerem a migalhas de pão e de outros alimentos para alimentar pássaros. Contudo, fornecer deliberadamente alimentos aos animais, a longo prazo, altera os seus padrões naturais de comportamento e os níveis populacionais. Além disso, cria uma dependência e habituação ao contacto humano, podendo desencadear lesões e doenças que levem à morte, devido à alteração da fonte alimentar.

Não faça fogueiras

O fogo não deve ser utilizado fora dos locais apropriados para esse efeito. Não deve fazer fogueira nem ter comportamentos que possam vir a desencadear um incêndio na floresta. Quando usar as churrasqueiras existentes no espaço florestal, vigie as chamas para evitar que saiam desse perímetro e certifique-se de que apaga completamente a fonte de ignição antes de abandonar o local. Quanto ao fumar, apague bem os cigarros e não os descarte na Natureza.

Não destrua as plantas

Existem vários locais apropriados para a realizam de convívios na serra, sem necessidade de ocupar locais que necessitem de intervenção, nomeadamente o corte de ramos de árvores. Deve lembrar-se que muitas das plantas que se encontram na nossa florestas levaram dezenas de anos a se desenvolverem, pelo que não deve destruir num minuto aquilo que levou muito tempo a ser construído. Se quiser acampar, pode fazê-lo requerendo uma licença através do portal on-line Simplifica.

Alerte para a presença de aves feridas

Quando passear pela serra e encontrar alguma ave ferida ou em perigo, deve contactar o Centro de Recuperação de Aves Selvagens (CRAS), através da Rede SOS Vida Selvagem. Só entre Janeiro e o final de Julho tinham sido recolhidas 118 aves selvagens, entre as quais corujas e francelhos, bem como aves marinhas, como almas-negras, roques-de-castro, patagarros e cagarras. Muitas crias de francelho caem acidentalmente dos ninhos, pelo que deve estar atento a essas situações. Em caso de necessidade deve contactar a Rede SOS Vida Selvagem através do contacto 961 957 545.