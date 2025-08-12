Ordem dos Engenheiros conheceu sistemas e operações do NRP D. Francisco de Almeida

Um grupo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros participou, no passado sábado, numa visita técnica ao NRP D. Francisco de Almeida, navio da Marinha Portuguesa, no porto do Funchal.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa "pretendeu proporcionar aos participantes uma oportunidade única de contacto direto com os desafios e soluções da Engenharia Naval Militar, explorando de forma integrada as áreas da engenharia mecânica, eletrotécnica, armas e electrónica".

Paulo Machado, engenheiro, acompanhou a visita, guiada por diversos Oficiais da Marinha Portuguesa, responsáveis pelas áreas referidas, tendo partilhado conhecimentos técnicos sobre os sistemas e operações do navio.

"O NRP D. Francisco de Almeida é o segundo navio da classe Bartolomeu Dias, tendo sido construído nos estaleiros da Royal Koninklijke Marine. Anteriormente ao serviço da Marinha Holandesa como o sétimo navio da classe Karel Doorman, foi incorporado na Marinha Portuguesa a 15 de Janeiro de 2010", recorda a mesma nota.

