Engenheiros Técnicos visitam a ARDITI e o Centro Operacional do Observatório Oceânico da Madeira

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) realiza esta sexta-feira, 8 de Agosto, uma visita técnica às instalações da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e do Centro Operacional do Observatório Oceânico da Madeira (CO-OOM).

A visita representa uma excelente oportunidade para os profissionais da engenharia e o público em geral conhecerem de perto projectos tecnológicos inovadores que estão a moldar o futuro da ciência e da tecnologia na Região.

Ambas as instituições desempenham um papel crucial no avanço da engenharia. A ARDITI é responsável pelo desenvolvimento e apoio a projetos de investigação e inovação tecnológica, enquanto o CO-OOM está na linha da frente em estudos e tecnologias voltadas para o meio oceânico.

A visita permitirá aos participantes compreender como esses centros de excelência estão a contribuir para o fortalecimento da Madeira como um polo de inovação, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências ambientais.

A Secção Regional da Madeira da OET reforça a importância de promover o conhecimento sobre as inovações tecnológicas que impactam diretamente o setor da engenharia e estreitar os laços entre profissionais, investigadores e a comunidade. Além disso, a visita destaca-se pelo seu caráter inclusivo, permitindo que famílias e grupos de diferentes idades partilhem uma experiência enriquecedora e divertida, numa abordagem que envolve também as futuras gerações.