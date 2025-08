Será que “há muito mais carros nas ruas” da Madeira nos últimos dois anos?

Uma turista estrangeira, que passou a lua-de-mel na Madeira no final de Julho, fez uma publicação na rede social Reddit sobre a forma como se conduzem automóveis na ilha, apontando alguns problemas como o excesso de velocidade, outros “comportamentos irresponsáveis ao volante, tanto por parte de residentes como por alguns turistas” e a falta de estacionamentos. Este texto mereceu mais de quatro dezenas de comentários, alguns dos quais indicaram o aumento do trânsito automóvel como uma das causas das situações indicadas. “O trânsito piorou muito nos últimos dois anos. Há muito mais carros nas ruas. Durante a semana, a via rápida e também a via expresso, no meio da tarde e da manhã, ficavam quase vazias. Agora, é uma loucura a qualquer hora do dia”, referiu uma dessas pessoas. Será que há mais carros a circular na Madeira nos últimos tempos?

Se esta questão fosse colocada aos cidadãos madeirenses, provavelmente a larga maioria das pessoas responderia de forma afirmativa. Chegaria à conclusão, de forma empírica, baseando-se na sua experiência pessoal, que há mais trânsito nas ruas da Região. Mas há outra forma de responder à questão, com base em dados concretos. Há vários indicadores estatísticos que permitem avaliar, directa ou indirectamente, a tendência do tráfego automóvel no nosso arquipélago.

A Direcção Regional de Estatística analisou dados fornecidos pela Direcção Regional de Estradas e chegou à conclusão que no 1.º semestre de 2025, a contagem de tráfego rodoviário registou um aumento de 5,1% na via rápida e de 5,9% nas vias expresso, face ao mesmo período de 2024. Estes acréscimos foram impulsionados pelo crescimento do tráfego de veículos ligeiros (+5,1% na via rápida; +5,8% nas vias expresso) e de pesados (+4,0% na via rápida; +8,0% nas vias expresso). No 1.º semestre de 2025, o tráfego médio diário ponderado foi, em termos médios, de 38,7 mil veículos na via rápida e 7,5 mil veículos nas vias expresso, o que representa aumentos de 5,8% e de 6,9%, respectivamente.

Em 2024, a contagem de tráfego rodoviário tinha aumentado face a 2023, 5,4% na via rápida e 8,4% nas vias expresso. Estes aumentos foram impulsionados pelo tráfego de veículos ligeiros, que registou uma subida de 5,5% na via rápida e de 8,5% nas vias expresso. No que respeita ao tráfego de pesados, as variações foram igualmente positivas, com acréscimos de 1,6% na via rápida e de 1,3% nas vias expresso. Em 2024, o tráfego médio diário ponderado registou, em termos médios, 37,7 mil veículos na via rápida e 7,3 mil veículos nas vias expresso, o que representa aumentos face ao ano anterior de 5,3% e 8,7%, respectivamente.

Por sua vez, no ano de 2023, a contagem de tráfego rodoviário aumentou 8,5% na via rápida e 12,7% nas vias expresso, face a 2022. Comparativamente a 2019, o crescimento de 2023 foi superior, de 16,2% e 25,0%, respectivamente.

A tendência de consumo dos combustíveis utilizados pelos transportes rodoviários também tem sido crescente nos últimos anos. Segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, nos primeiros seis meses de 2025, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na RAM rondou os 82,8 milhões de litros, valor superior ao do mesmo semestre do ano precedente em 3,0% (80,4 milhões de litros no 1.º semestre de 2024). No 1.º semestre de 2025 foram introduzidos 53,6 milhões de litros de gasóleo, +0,1% do que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respetivamente os 23,0 e os 6,2 milhões de litros, representando, pela mesma ordem, variações face ao mesmo período do ano precedente de +7,6% e +13,1%.

Em 2024, a introdução no consumo dos principais combustíveis tinha crescido 3,9% face ao ano precedente. Por sua vez, em 2023 este indicador tinha subido 4,8% face ai ano anterior.

Apesar de os carros eléctricos assumirem gradualmente uma maior quota de mercado, a verdade é que o consumo de gasolina e gasóleo tem subido nos últimos anos.

Estes indicadores acabam por confirmar aquilo que se observa nas estradas. Há realmente mais tráfego automóvel na Madeira.