Dois incêndios em Vila Real mobilizam 10 meios aéreos

Dois incêndios estão a lavrar em área de pinhal e mato em Torgueda e Siralhelhos, Vila Real, e para o local estavam mobilizados pelas 09:44 cerca de 220 operacionais e 10 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em Torgueda, que começou às 19:49 de sábado, mobilizava 113 operacionais, 30 viaturas e quatro meios aéreos.

Para o outro fogo, que começou em Sirarelhos pelas 23:45, foram ativados 104 operacionais, 26 viaturas e seis meios aéreos.

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, Orlando Matos, disse à agência Lusa que os dois fogos estão a causar preocupações e estão com pontos muito quentes, desenvolvendo-se em áreas de mato e de pinhal.

No fogo que começou em Torgueda o receio é que ele avance em direção às aldeias de Granja e Bisalhães, localidades onde estão a ser posicionados meios de combate.

O fogo que tive início em Siralhelhos tem duas frentes ativas, uma das quais lavra em pinhal em direção a Gontães.

Orlando Matos referiu que os incêndios possuem uma grande extensão.

No concelho de Vila Real mantém-se activo um terceiro incêndio, que teve início em São Cibrão no sábado, mas que se propagou a Sabrosa, onde se desenvolveu com maior intensidade e preocupação, estando no terreno 284 operacionais, 99 viaturas e dois meios aéreos.

Três bombeiros feridos em Sabrosa mas sem gravidade Três bombeiros ficaram feridos sem gravidade durante o combate ao incêndio que lavra em Sabrosa em duas frentes e que mobiliza cerca de 240 operacionais, disse hoje o segundo comandante sub-regional do Douro.

Pelas 08:00, o segundo comandante sub-regional do Douro referiu que cerca de 80% deste fogo estava controlado, mantendo-se uma frente activa.

Todos os concelhos de Bragança, Viseu e Castelo Branco em risco máximo de incêndio

Portugal continental está, entre hoje e quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", afirmou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entrou em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira.

Hoje, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todos os concelhos dos distritos Bragança, Viseu, Castelo Branco estão sob risco máximo de incêndio.

Este alerta é estendido a quase todos os municípios dos distritos de Vila Real, Braga, Porto, Santarém e Faro, enquanto Portalegre tem cinco concelhos sob este alerta do IPMA, o mais grave de risco de incêndio.

À excepção de alguns concelhos do litoral do país que estão com risco reduzido de incêndio (Esposende, em Braga) e risco moderado, nos distritos do Porto, Aveiro, Leiria e Lisboa, os restantes municípios de Portugal continental estão em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

O IPMA prevê para hoje tempo quente e céu geralmente limpo, com mais nebulosidade na faixa costeira ocidental, prevendo-se uma subida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste.

O vento soprará em geral fraco a predominar do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando temporariamente moderado de noroeste no litoral oeste durante a tarde, em especial a norte do Cabo Espichel.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 28 graus em Aveiro e os 42 em Évora e Santarém.