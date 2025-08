Seis clubes madeirenses vão a sorteio na Taça de Portugal

A edição 2025/26 da Taça de Portugal Generali Tranquilidade ‘arranca’ esta sexta-feira com a realização dos sorteios da primeira e segundas eliminatórias da prova.

Nesta cerimónia a Madeira estará presente com seis clubes, sendo que AD Machico, AD Camacha, Ribeira Brava, que militam no Campeonato de Portugal, e ainda AD Pontassolense e Estrela da Calheta, do Campeonato da Divisão de Honra Regional, irão conhecer os seus adversários da ronda inaugural da prova. Já o sexto clube, o Marítimo, da Liga 2, entrará no sorteio referente à segunda liga.

De referir que estão inscritos 149 clubes, mas os que disputam as ligas profissionais, conforme é tradição, entram apenas na segunda eliminatória (os da 2.ª Liga Meu Super) e na terceira eliminatória (os da Liga Betclic - 1.ª Liga). As equipas B não podem participar na Prova Rainha.

Dos 116 clubes que vão entrar naronda inaugural da Taça de Portugal Generali Tranquilidade (44 representantes das Associações Distritais, 54 do Campeonato de Portugal e 18 da Liga 3), 38 ficarão isentos e os restantes 78 serão distribuídos geograficamente por sete séries de 10 clubes e uma de oito equipas. Só então se procederá ao sorteio dos jogos.

O sorteio inicia-se às 15 horas desta sexta-feira e será transmitido pelo canal YouTube da FPF.