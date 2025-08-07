Uma noite de encanto madeirense no Capoeira Lounge

Este Sábado, a partir das 21:30, o Capoeira Lounge Bar acolhe o espetáculo Madeira Encanto, que celebra o charme da era dourada da música e da hotelaria madeirense.

Com clássicos dos anos 40 a 70, arranjos sofisticados e interpretações arrebatadoras, cinco músicos excepcionais recriam o glamour de outros tempos. Mais do que um espetáculo — uma verdadeira viagem no tempo.

09.08 – Madeira Encanto

23.08 – Adele – Sarah Borges em Quarteto

13.09 – American Song Book

27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo

11.10 – Triângulo

25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo

Capoeira Lounge Bar

Caniço-de-Baixo

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Informações: 291 930 930 | [email protected]