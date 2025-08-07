Uma noite de encanto madeirense no Capoeira Lounge
Este Sábado, a partir das 21:30, o Capoeira Lounge Bar acolhe o espetáculo Madeira Encanto, que celebra o charme da era dourada da música e da hotelaria madeirense.
Com clássicos dos anos 40 a 70, arranjos sofisticados e interpretações arrebatadoras, cinco músicos excepcionais recriam o glamour de outros tempos. Mais do que um espetáculo — uma verdadeira viagem no tempo.
09.08 – Madeira
Encanto
