Greve na Menzies dita cancelamento de 36 voos no aeroporto de Lisboa

Vinte e duas partidas e 14 chegadas previstas para hoje no aeroporto de Lisboa foram canceladas devido à greve dos trabalhadores da SPdH/Menzies (antiga Groundforce), disse uma fonte sindical à agência Lusa.

"Na placa do aeroporto de Lisboa, está instalado um verdadeiro caos", adiantou Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), ao fazer um ponto de situação do terceiro dia de greve, às 19:50.

O sindicalista salientou que os efeitos do confito laboral, além dos 36 cancelamentos e dos atrasos em vários voos, sentiram-se também no fluir da bagagem, muita da qual tem vindo a acumular-se.

"Vai demorar pelo menos uma semana para se conseguir repor a normalidade da bagagem", afirmou.

O sindicato está a apelar à participação dos trabalhadores numa concentração, na segunda-feira, às 10:00, no edifício 70 do aeroporto internacional Humberto Delgado.

"Luta pelos teus direitos. Luta pelo teu futuro, não faltes. Juntos somos mais fortes. Contamos contigo", refere o SIMA numa publicação para promover a iniciativa.

A greve em curso, convocada pelo SIMA e pelo Sindicato dos Transportes, começou às 00:00 de sexta-feira e prolonga-se até às 24:00 de segunda-feira.

Trata-se da primeira de cinco greves de quatro dias marcadas para os fins de semana até ao início de setembro.

Em agosto, os períodos de greve estão agendados para 08 a 11, 15 a 18, 22 a 25 e 29 de agosto a 01 de setembro.

Entre as reivindicações dos trabalhadores, estão o fim de salários base abaixo do salário mínimo nacional, o pagamento das horas noturnas, melhores condições salariais e a manutenção do acesso ao parque de estacionamento nos mesmos moldes anteriores.