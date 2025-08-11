É a construção pré-fabricada e modular mais rápida?

O líder do PS, em carta enviada ao primeiro-ministro apresentou um conjunto de propostas para tentar resolver o problema da falta de habitação em Portugal. Entre elas, José Luís Carneiro sugeria ao social-democrata Luís Montenegro a aposta na construção pré-modular e industrializada por permitir "soluções mais rápidas, económicas e de qualidade". Neste fact-check vamos focar-nos apenas na questão temporal. É mais rápida a construção de uma casa pré-fabricada ou modular do que uma tradicional em alvenaria?

A adesão ao pré-fabricado e à construção modular na habitação em Portugal tem sido mais lenta do que no resto da Europa, a pouca oferta no mercado e a dificuldade em encontrar mão-de-obra têm contribuído para uma mudança e a solução modular vem sendo cada vez mais ponderada.

Há uma diferença entre as casas pré-fabricadas e as modulares, as primeiras são construídas integralmente numa fábrica e transportadas já prontas, as segundas são feitas às peças, sendo a montagem apenas no destino final.

A ideia das casas modulares e pré-fabricadas segue a dos carros, com linhas de montagem onde os diferentes componentes são criados. Independentemente de a casa vir ou não montada, há sempre a necessidade de concluir as ligações e acabamentos no local da construção.

Há empresas diversas a operar no mercado nacional, com soluções distintas em termos de materiais. Todas obrigam a licenciamento da obra, projectos, nomeadamente de especialidades, e aprovação por parte das entidades competentes, bem como à realização das fundações onde a casa vai ficar.

A construção modular é usada também para prédios construídos em altura.

No ano passado, no âmbito do Congresso de Construção, três investigadores do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) apresentaram e publicaram o artigo ‘Construção pré-fabricado em Portugal: Desafios e estratégias para o futuro’. Lá referem precisamente o ganho em termos de tempo: “Desde a sua introdução, as técnicas de pré-fabricação têm sido cada vez mais adoptadas devido à sua capacidade de reduzir prazos, minimizar desperdícios e melhorar a qualidade e precisão em obra. A pré-fabricação envolve a produção de componentes de construção em um ambiente controlado, que são posteriormente transportados e montados no local da obra”.

Ao Jornal de Negócios, Carlos Oliveira, director-geral da DDN, uma empresa de serviços de engenharia na área da construção civil que expandiu para a construção modular, relatou, por exemplo, que o Sistema Construtivo em Blocos Autoportantes de Betão pode poupar até 50% em prazos e que 80% da construção é feita em fábrica. “O processo fabril existente permite não só manter a qualidade e ganhar tempo na construção, como reduzir os custos, sobretudo em mão-de-obra".

A empresa Construções Modulares refere como uma das principais vantagens destas casas a rapidez na construção. Sem apresentar prazos, sublinha a “redução significativa do tempo em relação à construção tradicional”. E acrescenta: “O tempo varia conforme o projeto, mas geralmente uma casa modular pode estar pronta para habitação entre 3 a 6 meses, um prazo muito inferior à construção tradicional”.

Também a Modular Home destaca este aspecto: “Entre as vantagens mais evidentes das casas pré-fabricadas, destacamos a velocidade de construção, especialmente quando comparado ao processo de construção tradicional”.

Nas redes sociais há vários testemunhos. “A maior vantagem que vi era no tempo de construção, em que para uma construção tradicional davam prazos de 18 meses para cima e modulares davam prazos de 6 meses, estes prazos depois dos licenciamentos com a câmara estarem todos tratados”, revela um dos utilizadores da rede Reddit, identificado como Perfect_Ad4935.

Uma outra pessoa, Getoffmytoothpick, na mesma conversa deixa também a sua experiência com uma casa modular, que escolheu por ser mais rápida: “Foi feita enquanto o projecto estava em aprovação, assim que saiu (demorou 2 anos a ser aprovado), a casa foi colocada nas fundações em 2 dias, os acabamentos demoraram 1 mês e meio. Com alvenaria seria mais uns 2 anos a construir após a licença sair”.

“Todas as taxas, licenças necessárias, impostos, etc. são os mesmos também. A única grande vantagem é o prazo de construção, que passa de 12~16 meses para 4~5 meses”, lê-se no comentário assinado por Skahzzz.

Pelo acima referido por especialistas, empresas do ramo e utilizadores, consideramos como verdade que é mais rápida a construção de uma casa pré-fabricada ou modular do que uma tradicional em alvenaria, defendida pelo secretário-geral do Partido Socialista.